Italiana morta Glasgow, pm Biella indaga

BIELLA, 5 AGO - La Procura di Biella ha aperto un fascicolo sulla morte di Debora Rastelli, la venticinquenne originaria di Cossato trovata morta nella sua abitazione di Glasgow, in Scozia, dove si era trasferita da circa un anno per imparare la lingua e dove lavorava come assistente sanitaria. Al fine di accertare le cause del decesso, e di escludere ogni possibile ipotesi di reato, è in corso - precisa la procura di Biella in una nota - "una intensa collaborazione fra carabinieri di Cossato, città nella quale la donna risiedeva prima di trasferirsi in Scozia, l'autorità consolare, l'Ufficio Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e l'Interpol - Unità Nazionale Europol - S.I.Re.N.E..