Corea Nord: Usa pronti guerra preventiva

NEW YORK, 5 AGO - Gli Stati Uniti sono pronti a tutte le opzioni per contrastare la minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord, compresa quella di una guerra preventiva". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano H.R. McMaster in una intervista alla Mnsbc. "Se mi chiedete se stiamo preparando piani per una guerra preventiva rispondo di si', una guerra per porre fine alle minacce di un attacco nucleare della Corea del Nord verso gli Stati Uniti", ha affermato McMaster. "Il presidente Trump - ha aggiunto - e' stato molto chiaro su questo. Ha detto che non tollererà più le minacce della Corea del Nord. Per lui e' intollerabile che abbiano armi nucleari che possano minacciare gli Usa. L'opzione militare e' dunque sul tavolo". McMaster ha aggiunto di essere consapevole che ogni attacco alla Corea del Nord potrebbe portare a "una guerra molto costosa che potrebbe causare sofferenze immense soprattutto alla popolazione sudcoreana".