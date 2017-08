Kashmir, 3 militanti islamici uccisi

NEW DELHI, 5 AGO - Tre militanti del gruppo clandestino islamico Lashkar-e-Taiba (LeT) sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza indiane nello Stato di Jammu & Kashmir. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. L'episodio, ha precisato una fonte della polizia, è avvenuto nell'area di Sopore del distretto di Baramulla dove un reparto di forze speciali si era recato su indicazione dei servizi di intelligence indiani. La stessa fonte ha detto che i tre militanti hanno sparato contro le forze speciali che hanno risposto al fuoco uccidendoli.