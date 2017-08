Russigate: chiesti documenti Flynn

WASHINGTON, 5 AGO - L'ufficio del procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul cosiddetto 'Russiagate' ha di recente chiesto alla Casa Bianca documenti relativi all'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn e ha interpellato testimoni su eventuali pagamenti segreti ricevuti da Flynn dal governo turco durante l'ultima parte della campagna elettorale. Lo riferisce il New York Times citando fonti informate. Pur non trattandosi di un vero e proprio mandato emesso dagli inquirenti è il primo caso noto di una richiesta diretta da parte della squadra di Mueller alla Casa Bianca per la consegna di documenti, scrive ancora il New York Times.