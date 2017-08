Usa: Trump parla con Macron

WASHINGTON, 5 AGO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato oggi con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo fa sapere la Casa Bianca, sottolineando che l'obiettivo della conversazione è stato "esplorare come aumentare la cooperazione nell'affrontare le crisi in corso in Siria e Iraq e contrastare la maligna influenza dell'Iran". I due leader hanno anche parlato del raggiungimento di "una soluzione politica in Libia e combattere le attività terroristiche nella regione dello Shael in Africa". La Casa Bianca mette in evidenza inoltre come i due sia siano detti d'accordo che "il regime di Maduro in Venezuela deve ripristinare i diritti del popolo venezuelano" oltre a riaffermare "l'importanza per tutte le parti negli accordi di Minsk di raggiungere un accordo pacifico sull'Ucraina". Per finire i due leader hanno parlato "degli interessi comuni rispetto alla Corea del Nord".