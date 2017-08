Venezuela: la Costituente si insedia

CARACAS, 4 AGO - E' in corso l'insediamento dell'assemblea costituente votata domenica in Venezuela nella sede a Caracas del parlamento controllato dall'opposizione anti-Maduro. A dare il via alla cerimonia è stato Fernando Soto Rojas, ex parlamentare 'chavista', il più anziano tra i 545 membri della nuova assemblea. "Il Venezuela vuole pace", ha sottolineato Soto Rojas, in mezzo agli applausi dei parlamentari 'chavisti' nel Salone ellittico del Palazzo federale legislativo. "Nella giornata odierna - ha aggiunto - il popolo del Venezuela insedia la sovrana e plenipotenziaria assemblea costituente". Nei dintorni del Palazzo e in altri punti di Caracas gruppi di simpatizzanti del presidente Nicolas Maduro stanno seguendo la cerimonia.