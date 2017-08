Schwarzenegger lancia manuale sul clima

NEW YORK, 4 AGO - Arnold Schwarzenegger si conferma un paladino dell'ambiente. L'ex governatore repubblicano della California ha deciso infatti di lanciare una nuova iniziativa, attraverso l'USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy, che mira a promuovere le legislazioni per combattere i cambiamenti climatici. In quello che sembra un contrattacco a Donald Trump e alla sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, Schwarzenegger presenterà oggi a Boston, in Massachusetts, un strumento, 'digital environmental legislative handbook' (manuale digitale per la legislazione ambientale) che aiuterà gli amministratori di tutto il paese a fare leggi mirate alla tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.