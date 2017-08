Negoziatore Erekat necessita trapianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 AGO - Il negoziatore capo dell'Anp e segretario generale dell'Olp Saeb Erekat (62 anni) soffre di una grave malattia ai polmoni ed e' in attesa di un trapianto urgente, in Israele o negli Stati Uniti. Lo riferiscono il Times of Israel e in sito Ynet. Secondo questi mezzi stampa i medicinali da lui assunti per combattere una fibrosi polmonare hanno cessato mesi fa di dare risultati e da allora le sue condizioni si sono deteriorate. Erekat riceve per ora cure mediche in un ospedale israeliano, ma secondo i medici necessita di un trapianto. Nel frattempo il presidente Abu Mazen ha stabilito che sia temporaneamente sostituito come negoziatore capo dal generale Majd Freij, che e' il capo dell'intelligence palestinese.