Venezuela: Ledezma a ai domiciliari

CARACAS, 4 AGO - Antonio Ledezma è uscito dal carcere ed è stato portato nuovamente a casa , dove si trova agli arresti domiciliari: lo ha confermato Mitzy Capriles, moglie dell'ex sindaco di Caracas. "Agenti del Sebin (intelligence, ndr.) lo hanno riportato a casa", ha precisato via twitter, ricordando che "Antonio è tornato con l'angoscia del fatto che Leopoldo e più di 600 Prigionieri Politici rimangono in cella". Ledezma e Leopoldo Lopez, uno dei leader dell'opposizione, erano stati portati via dalle loro abitazioni dagli uomini del Sebin lo scorso martedì.