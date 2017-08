Venezuela: Macron condanna violenze

PARIGI, 4 AGO - La Francia "deplora l'evoluzione della situazione in Venezuela e condanna le violenze che si sono aggravate negli ultimi giorni e hanno nuovamente causato numerose vittime": è quanto si legge in una nota diffusa dal servizio stampa del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l'arresto di Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma, martedì scorso primo agosto, è a questo proposito "un nuovo segnale molto negativo". Il dialogo "è l'unica via possibile per consentire al Paese di uscire dalla crisi che lo attraversa e di cui il popolo venezuelano è la prima vittima", conclude l'Eliseo.