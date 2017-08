Grenfell Tower, nel mirino anti-incendio

LONDRA, 4 AGO - Ritardi, disguidi e ore anche i conflitti d'interesse nella risposta del governo britannico alla tragedia della Grenfell Tower. E' finito sotto accusa Sir Ken Knight, scelto per guidare un comitato per la sicurezza anti-incendio dopo il rogo in cui sono morte 80 persone, stando alle stime della polizia di Londra che non ha ancora fornito un numero definitivo. L'esperto infatti dal 2004 è direttore di una società, la Warrington Certification, specializzata nel certificare i rivestimenti dei palazzi, fra cui quelli del marchio Reynobond, usati nella torre di North Kensington e finiti sotto accusa per l'elevata infiammabilità. Il comitato guidato da Knight, si legge sul Times, sta conducendo i test su larga scala per individuare altre strutture a rischio dove sono stati usati pannelli simili a quelli di Grenfell. Nelle ultime indagini condotte sono stati trovati ben 111 edifici a rischio.