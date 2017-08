Sciopero aeroporto Barcellona, e' caos

MADRID, 4 AGO - Inizia l'estate bollente dell'aeroporto di Barcellona, già nel caos oggi nel primo giorno dello sciopero degli addetti ai controlli di sicurezza, che ha provocato lunghe attese e proteste dei viaggiatori. Oggi, domenica e lunedì, come pure alla fine della settimana prossima, i vigilantes della sicurezza dell'impresa privata Eulen fanno sciopero per 4 ore, distribuite lungo la giornata. Dal 14 agosto lo sciopero diventerà permanente e illimitato. Da questa mattina l'attesa ai controlli è di oltre un'ora. Lo sciopero interviene nel momento più critico per lo scalo della capitale catalana, nel pieno degli arrivi e delle partenze per le vacanze estive. Diversi passeggeri già hanno perso i voli, riferisce La Vanguardia online. Il quotidiano di Barcellona ha diffuso una registrazione di una assemblea dei vigilantes di Eulen nella quale una delegata invita i colleghi a provocare la formazione di code ai controlli: "se non ci sono code, afferma, abbiamo perso, se ci sono code, abbiamo vinto".