Etiopia: rimosso stato d'emergenza

JOHANNESBURG, 4 AGO - Dopo il voto favorevole del parlamento l'Etiopia ha annunciato la rimozione dello stato d'emergenza imposto dal governo lo scorso ottobre in risposta alle proteste anti-governative in cui rimasero uccise oltre 600 persone e più di 21 mila furono arrestate. Il provvedimento, inizialmente previsto di sei mesi, era stato prorogato nel mese di aprile. Il ministro della Difesa Siraj Fegessa ha dichiarato che il governo è stato in grado di trattare con "terroristi armati e con i protestanti più facinorosi", aggiungendo che in carcere restano ancora 8.000 persone accusate di crimini commessi durante le proteste antigovernative.