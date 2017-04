Putin, grave colpo rapporti Russia-Usa

MOSCA, 7 APR - "Questo passo di Washington arreca un danno notevole ai rapporti russo-americani, che si trovano già adesso in uno stato deplorevole": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'attacco americano in Siria. "La cosa più importante secondo Putin - ha aggiunto Peskov - è che questo passo non ci avvicina all'obiettivo finale della lotta contro il terrorismo internazionale e crea invece un ostacolo serio alla creazione di una coalizione internazionale per lottare contro di esso in modo efficace".