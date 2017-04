Siria: Damasco, mai usate armi chimiche

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 APR - Il governo siriano "non ha mai usato e non userà mai armi chimiche in Siria". Lo ha detto il ministro degli esteri siriano Walid al Muallim in una conferenza stampa a Damasco trasmessa in diretta tv. Dichiarazioni analoghe erano state già pronunciate da Muallim stesso e da altri rappresentanti del governo siriano dal 2012, prima dell'attacco chimico dell'agosto del 2013 nella regione di Damasco nel quale morirono centinaia di persone. La Commissione d'inchiesta indipendente internazionale dal 2011 incaricata dall'Onu di far luce sulle violazioni in Siria ha documentato l'uso di armi chimiche da parte del governo siriano sin dal 2012.