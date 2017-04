Cina: affonda cargo, 12 dispersi

PECHINO, 6 APR - Una nave cargo con 14 persone di equipaggio è affondata questa mattina in Cina dopo la sospetta collisione vicino all'estuario del fiume Yangtze, provocando un bilancio provvisorio di 12 dispersi: lo ha reso noto l'autorità marittima di Shanghai, secondo cui sono 17 i mezzi finora mobilitati nelle ricerche di eventuali sopravvissuti. Il cargo, lungo 97 metri e registrato a Kiribati, isola Stato del Pacifico centrale, trasportava 4.850 tonnellate di rotoli di acciaio ed era diretto verso Busan, in Corea del Sud. Due marinai, riferisce l'agenzia Nuova Cina, sono stati tratti in salvo da una nave battente bandiera panamense.