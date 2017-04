Russia: ordigno artigianale a Rostov

MOSCA, 6 APR - Un'esplosione si è verificata stamattina nel centro di Rostov sul Don, in Russia meridionale. Secondo la Tass, "un uomo è rimasto ferito". La deflagrazione è avvenuta attorno alle 6.30-7 del mattino (le 5.30-6 in Italia). Secondo l'ufficio stampa della Guardia nazionale nel Caucaso del Nord, citato dalla Tass, ad esplodere sarebbe stato un ordigno artigianale nascosto in una torcia elettrica. "Un senzatetto - spiega la Guardia nazionale - ha trovato un pacco attorno alle 6.30 del mattino e ha deciso di controllarne il contenuto, tra cui la torcia elettrica", che sarebbe esplosa quando l'uomo ha tentato di accenderla. L'uomo avrebbe perso la mano.