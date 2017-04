Melania e Raina, 'guerra di stile'

NEW YORK, 5 APR - Melania Trump riceve la regina Rania di Giordania. Ed è subito 'guerra di stile' per conquistare la scena. Rania è conosciuta per la sua eleganza e rinomata per la sua bellezza. Melania si sta affermando in tutti e due i campi. La First Lady sceglie il colore verde per l'occasione, il colore dei soldi come dicono i maligni. Capelli sciolti, scarpe nere e un grande sorriso, forse un po' meno impacciato che in altre occasioni. Rania, capelli raccolti, e' in nero con una sciarpa bianca e scarpe con tacco bianche. Completa il look della Regina una borsa piccola nera. A sfidarle e' Ivanka Trump, la figlia assistente del presidente, che tutta di bianco siede in prima fila durante la conferenza di Donald Trump e il Re di Giordania. Le due si scambiano sorrisi, partecipano alle foto ufficiali in compagnia dei mariti e alla conferenza stampa. Poi si 'allontanano' dai rispettivi mariti per sedersi insieme a pranzo e, accompagnate dal segretario all'istruzione Betsy DeVos, visitano una scuola della capitale.