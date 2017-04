Siria: '2,5 mln bambini senza aiuti'

ROMA, 5 APR - "L'escalation delle violenze in Siria sta impedendo ad aiuti vitali di raggiungere 2,5 milioni di bambini in difficoltà estrema". E' l'allarme lanciato da Save the Children. "Negli ultimi 3 mesi - recita un comunicato -, i convogli di aiuti hanno potuto raggiungere solo il 9% delle 4,6 milioni di persone, per più della metà bambini, che si trovano sotto assedio o in aree difficili da raggiungere. Più di 4 milioni di persone non sono mai state raggiunte dagli aiuti quest'anno, e sono sempre più disperate per la mancanza di cibo e medicine.