Notte violenta a San Paolo, 10 morti

RIO DE JANEIRO, 5 APR - Notte violenta quella appena conclusasi a San Paolo, la città più grande e popolosa del Brasile: dieci persone - secondo il portale 'Uol' - sono state uccise e almeno tre ferite in due differenti attacchi armati. A Jacana', nella zona nord, le prime sette vittime e a Campo Limpo, nella zona sud, le altre tre. Secondo la polizia militare in entrambi i casi gli eccidi sarebbero stati commessi per strada da killer sopraggiunti in moto.