Brexit: Farage al Pe, 'mafiosi'

BRUXELLES, 5 APR - "Vi comportate come la mafia, pensate che siamo un ostaggio ma noi siamo liberi". Così il fondatore dell'Ukip Nigel Farage in plenaria al Parlamento europeo. Parole definite "inaccettabili" dal presidente dell'Eurocamera Tajani, che ha ripreso l'eurodeputato. "Il vostro obiettivo è distruggere la democrazia degli Stati nazionali, siete vendicativi", ha proseguito Farage definendo una "richiesta di riscatto" la richiesta fatta alla Gran Bretagna di mantenere gli impegni finanziari in corso con l'Ue.