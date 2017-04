Brexit: Juncker,negoziati senza ostilità

STRASBURGO, 5 APR - "Negozieremo in spirito di amicizia e apertura non di ostilità, non è il momento di abbandonarsi alle emozioni". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker alla plenaria del Parlamento europeo. In merito alla risoluzione sulla Brexit in discussione oggi Juncker ha sottolineato che "siamo sulla stessa lunghezza d'onda sui punti principali, questo è il momento in cui restare uniti. Nel corso del negoziato ciascuno dovrà esprimere uno stesso messaggio".