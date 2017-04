Siria: Tajani, forte sdegno per strage

STRASBURGO, 5 APR - Il presidente del Parlamento europeo, in apertura della seduta plenaria a Strasburgo, ha espresso "forte sdegno per l'orribile strage in Siria con armi chimiche. Tutti noi - ha detto - siamo rimasti colpiti nel vedere le orribili immagini di bambini soffocati. Un fatto inaccettabile e in contrasto con i valori dell'Ue che noi abbiamo dovere di difendere all'interno ma anche all'esterno dei nostri confini. Sono fiducioso che l'Europa unita potra' giocare un ruolo importante nel processo di pace".