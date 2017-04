Siria: Gabriel, trovare responsabili

BRUXELLES, 5 APR - "Tutti chiediamo una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu perché dobbiamo vedere chi è il responsabile" dell'attacco chimico di ieri in Siria, "come fare per fermare questo tipo di crimini di guerra e fare tutto il possibile per portare i responsabili davanti ad una Corte internazionale perché quello commesso ieri è il più maledetto dei crimini di guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, al suo arrivo alla Conferenza internazionale per il supporto al futuro della Siria.