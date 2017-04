Sri Lanka: in fiamme porta container Msc

COLOMBO, 5 APR - Una delle più grandi navi porta container del mondo, la Msc 'Daniela', è in fiamme al largo di Colombo, capitale dello Sri Lanka, mentre unità della Marina cingalese e di quella indiana sono mobilitate per mettere sotto controllo le fiamme e evacuare eventualmente l'equipaggio. In un comunicato, la Marina dello Sri Lanka ha reso noto di avere ricevuto una richiesta di aiuto da parte dell'agente locale della Mediterranean Shipping Company (Msc), riguardante un incendio scoppiato a bordo mentre l'unità incrociava a 33 miglia nautiche a largo di Colombo. "Le operazioni per spegnere le fiamme e, se necessario, evacuare la nave - si dice infine - sono attualmente in corso". Costruita nel 2008 la 'Daniela' è proprietà della Msc (compagnia fondata a Napoli nel 1970 da Diego Aponte e basata a Ginevra), ha una stazza di oltre 151.000 tonnellate e può trasportare fino a 14.000 container.