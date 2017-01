Ue, rammarico per addio ambasciatore Gb

BRUXELLES, 4 GEN - La Commissione europea, attraverso una sua portavoce, esprime "rammarico" per le dimissioni a sorpresa dell'ambasciatore britannico all'Ue Ivan Rogers. La portavoce parla di una "perdita di un interlocutore molto professionale e preparato anche se non sempre facile, che ha sempre rappresentato in modo leale gli interessi del suo Paese". No comment sulle eventuali ripercussioni dell'addio sul processo per la Brexit. "I negoziati non sono ancora iniziati - ha ribadito la portavoce - non faremo nessun commento in questa fase".