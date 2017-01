India: annunciate date elezioni 5 stati

NEW DELHI, 4 GEN - La Commissione elettorale dell'India (Cec) ha annunciato a New Delhi le date di inizio e le fasi in cui si svolgeranno le elezioni legislative per le assemblee in Uttar Pradesh, Punjab, Goa, Manipur e Uttarakhand, ed i cui risultati saranno annunciati lo stesso giorno il prossimo 11 marzo. L'appuntamento è considerato cruciale per il governo del Bjp (centro-destra nazionalista) guidato dal premier Narendra Modi, perché fornirà il polso dell'opinione pubblica indiana dopo le misure adottate due mesi fa di lotta alla corruzione e di riduzione drastica del denaro liquido circolante nel Paese. Il presidente della Cec, Nasim Zaidi, ha indicato che il voto nell'Uttar Pradesh, il più popoloso Stato indiano (oltre 205 milioni di abitanti), si svolgerà in sette fasi fra l'11 febbraio e l'8 marzo. Gli elettori di Goa saranno i primi ad andare alle urne in un solo turno il 2 febbraio, seguiti dal Punjab il 4 febbraio, e dell'Uttarakhand il 15 febbraio. In Manipur si voterà invece in due turni il 4 e l'8 marzo.