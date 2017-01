Trump, stop scarcerazioni da Guantanamo

WASHINGTON, 3 GEN - "Non dovranno esserci altre scarcerazioni da Guantanamo. Sono persone estremamente pericolose e non si deve consentire che tornino sul campo di battaglia". Cosi' il presidente eletto Donald Trump interviene oggi su Twitter anche sul dossier Guantanamo, a pochi giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca e mentre si riunisce per la prima volta il nuovo Congresso eletto l'8 novembre.