LONDRA, 3 GEN - E' rientrata l'allerta sicurezza che nel pomeriggio aveva causato l'evacuazione del Victoria and Albert Museum nel centro di Londra. La polizia ha condotto una ispezione dell'edificio e non è emerso nulla di sospetto: in un primo tempo si era parlato di allarme bomba. Sono state anche riaperte le strade della zona che erano state transennate. (ANSA)