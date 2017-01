Ue: Fico (Slovacchia), basta referendum

TRIESTE, 02 GEN - Il primo ministro slovacco, Robert Fico, invita gli altri leader europei a "smettere di indire referendum su questioni di politica interna". Secondo quanto riporta Reuters, Fico pensa che questo tipo di consultazioni rappresenti una seria minaccia per l'Ue e l'euro. "Chiedo ai leader dell'Unione di smetterla con avventure come quelle dei referendum in Inghilterra e Italia su decisioni interne che sono una minaccia per l'Ue", ha detto Fico. Il primo ministro slovacco ha aggiunto che "l'Italia ha un grandissimo impatto sul settore bancario e sull'euro. Cosa faremmo se in un referendum sull'euro i cittadini italiani decidessero di non volere più la moneta unica?". In Slovacchia, che ha passato il testimone del semestre di presidenza europea a Malta, il piccolo Partito nazionale di estrema destra ha avviato una raccolta di firme per indire un referendum sulla presenza del paese all'interno dell'Ue e della Nato.