Gb: Kate 'premiata' come fotografa

LONDRA, 3 GEN - Non solo icona di stile ma anche fotografa amatoriale riconosciuta a livello nazionale. Kate Middleton è stata 'premiata' per i suoi scatti ai due figli, George e Charlotte, dalla Royal Photographic Society, che l'ha nominata membro onorario a vita. E' stato così riconosciuto il suo "talento ed entusiasmo", mostrato tra l'altro nell'andare contro la tradizione della famiglia reale: è stata lei e non un fotografo professionista a fare i primi scatti alla piccola Charlotte nel 2015 e sempre la duchessa di Cambridge ha ricevuto molti apprezzamenti per le sue immagini di George nel primo giorno d'asilo finite sui principali media internazionali.