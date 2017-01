Le Pen, se perdo elezioni non mi ritiro

PARIGI, 3 GEN - E' una Marine Le Pen fiduciosa quella che si è presentata stamattina in diretta ai microfoni di BFM-TV lanciando, di fatto, la campagna per la propria candidatura alle presidenziali, in programma fra quattro mesi. "Le grandi idee che difendo - ha detto la presidente del Front National - sono maggioritarie nel Paese". Ma se alle presidenziali uscisse sconfitta, Le Pen ha già annunciato di non aver intenzione di "lasciare la politica". "Assolutamente no -ha sottolineato- io non mi batto per me stessa, ma per il Paese, per il popolo". Se sarà eletta, Le Pen ha detto di voler "sopprimere le regioni", ridurre il numero di parlamentari "per arrivare a 300 deputati e 200 senatori" e introdurre una dose "di proporzionale con lista unica" alle politiche. Ribadendo la posizione del FN "contro l'immigrazione", Le Pen ha promesso che di non prendersela "individualmente contro gli immigrati", ma di voler "una riforma della richiesta di asilo", che oggi è secondo lei "una filiera di immigrazione clandestina".