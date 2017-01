Spagna, scoperta con migrante in valigia

MADRID, 2 GEN - Una giovane marocchina è stata arrestata alla frontiera fra l'enclave spagnola di Ceuta e il Marocco mentre in auto tentava di fare entrare clandestinamente in territorio spagnolo un migrante subsaharino nascosto in una valigia. La giovane donna, H.E.L., di 22 anni, è stata fermata dai doganieri spagnoli che hanno ritenuto sospetto il suo comportamento. All'interno della valigia, che era stata collocata sul tetto dell'auto, hanno rinvenuto un ragazzo gabonese di 19 anni, privo di documenti. Il giovane africano è stato medicato sul posto in quanto presentava sintomi di soffocamento.