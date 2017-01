(ANSAmed) - GAZA, 2 GEN - ''Siamo afflitti per la morte di un grande rivoluzionario arabo che ha dedicato la maggior parte della sua vita alla difesa del popolo palestinese e della sua giusta causa'': con queste parole Hamas ha commemorato l'arcivescovo Hilarion Capucci, deceduto ieri a Roma all'età di 94 anni. ''L'arcivescovo Capucci era la dimostrazione vivente dell'unicità dei popoli arabi, dei loro dolori e delle loro speranze. Ha pagato un alto prezzo per le sue posizioni coraggiose''. Arrestato nel 1974 in Israele per traffico d'armi, il religioso fu condannato a 12 anni di carcere, ma dopo quattro fu liberato. Ieri anche il presidente palestinese Abu Mazen aveva reso omaggio alla sua figura, che oggi viene rievocata con dovizia di particolari dalla stampa palestinese. (ANSAmed).