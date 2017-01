Regina Elisabetta malata, salta messa

ROMA, 1 GEN - La regina Elisabetta salta la messa per il Primo dell'Anno a Sandringham House a causa di un "raffreddore persistente", secondo una nota di Buckingham Palace riportata dai media britannici, fra cui Bbc. Un portavoce del palazzo reale ha detto che la regina "è ancora convalescente". Il consorte, Filippo Duca di Edimburgo, invece si è ripreso dall'influenza e, sempre secondo i media, andrà al servizio religioso. La coppia reale ha lasciato Londra per Sandringham, nella contea orientale del Norfolk, il 22 dicembre, con un giorno di ritardo sul previsto, e in elicottero invece che in automobile proprio perché entrambi erano malati. La sovrana ha dovuto saltare già la messa del giorno di Natale e non si è vista in pubblico già da 12 giorni.