Cina: Xi, nel 2017 ridurremo povertà

(ANSA-AP) - PECHINO, 31 DIC - Auguri di buon anno all'insegna della 'grandeur' cinese per il presidente Xi Jinping, che ha promesso di continuare a lavorare per ridurre la povertà e per difendere la sovranità territoriale, rispetto alle isole contese. Il leader cinese, parlando in tv con uno sfondo raffigurante la Grande Muraglia, ha ricordato i successi in campo scientifico e aerospaziale, e il crescente ruolo della Cina negli affari mondiali. Quanto alle isole contese con le Filippine nel Mar Cinese meridionale, dopo che la Corte d'arbitrato Onu che ha respinto le rivendicazioni di Pechino, Xi ha assicurato che il Paese proseguirà nel suo sviluppo pacifico ma difenderà risolutamente i suoi diritti marittimi: "Se qualcuno pone un problema su questo, il popolo cinese non sarà mai d'accordo", ha avvertito. Poi il suo messaggio alla nazione ha virato verso toni populistici, con un passaggio sull'impegno a migliorare le condizioni di vita, del lavoro, dell'educazione, della casa della popolazione.