Usa: si blocca ruota a luna park

ROMA, 31 DIC - Almeno 21 persone sono rimaste intrappolate per 7 ore a 45 metri da terra dopo il blocco di una delle ruote panoramiche in un luna park della California. L'incidente è avvenuto al Knotts Berry Farm di Los Angeles dove la ruota (Sky cabin), da dove si osserva il panorama chiusi dentro una capsula, è una delle principali attrazioni. I soccorritori, intervenuti subito sul posto, hanno tratto in salvo i turisti ad uno ad uno.