Siria: Onu, si vota su tregua

NEW YORK, 31 DIC - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha programmato per oggi la votazione sulla risoluzione per approvare l'accordo di cessate il fuoco in Siria mediato da Russia e Turchia, e per ribadire il supporto a una tabella di marcia per la pace che inizi con un governo di transizione. La risoluzione promossa dalla Russia chiede anche "un rapido, sicuro e senza ostacoli" accesso per fornire aiuti umanitari in tutto il Paese. E guarda a un incontro a fine gennaio tra il governo siriano e l'opposizione nella capitale kazaka Astana "come una parte importante del processo politico siriano facilitato dalle Nazioni unite".