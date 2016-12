Capodanno, agenti armati su metro Londra

LONDRA, 30 DIC - Per la prima volta poliziotti armati sulla metro di Londra. La decisione è stata annunciata dalla British Transport Police in previsione delle celebrazioni di Capodanno e dopo il recente attentato al mercato di Natale a Berlino. Le misure vedono un massiccio impiego di agenti, circa tremila, nelle strade della capitale britannica. "L'ultimo dell'anno è una delle notti più trafficate e vogliamo che la gente si senta sicura", ha dichiarato in una nota la polizia annunciando la dislocazione di forze dell'ordine sui treni e presso le stazioni della Tube.