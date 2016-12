Iraq: governativi avanzano a Mosul

BAGHDAD, 30 DIC - Continua lentamente a Mosul l'avanzata delle forze lealiste irachene, che da ieri hanno ripreso l'offensiva nel tentativo di strappare all'Isis la sua 'capitale' in Iraq, dopo una sosta di due settimane. I combattimenti si concentrano in particolare nel quartiere di Quds, nell'est della città, oltre che nel settore nord. Il generale Najim al Juburi, comandante dell'offensiva, ha detto che i maggiori successi sono stati ottenuti oggi proprio nella parte settentrionale di Mosul, dove le forze governative sono riuscite ad interrompere la strada proveniente da Telkayf fino ad ora utilizzata dai jihadisti per i rifornimenti.