Capodanno: Bruxelles conferma fuochi

BRUXELLES, 30 DIC - Ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio di fine anno a Bruxelles, così come la festa in piazza nell'area pedonale in centro città dove ci sono i mercatini di Natale. E' quanto conferma il sindaco della capitale belga Yvan Mayeur, dopo aver fatto l'ultimo punto sulla sicurezza con i responsabili dell'antiterrorismo prima della notte di Capodanno. Il livello di allerta terroristica è sempre invariato a 3 su una scala di 4, ma la notte di San Silvestro non costituisce, secondo l'Ocam (l'organo di valutazione della minaccia di attentati), un evento particolarmente più a rischio di altri. Le misure di sicurezza speciali, già adottate per la festa nazionale del 21 luglio a una settimana dall'attacco a Nizza, restano però in vigore. In particolare, ha ricordato il sindaco, ci saranno "punti di accesso e di controllo" attorno alle piazze principali della Bourse e di De Brouckère, con "perquisizioni" e mezzi presenti in caso di necessità per evacuare la folla.