Netanyahu, notizie corruzione infondate

GERUSALEMME, 30 DIC - Benjamin Netanyahu ha negato, ritenendole "infondate", le notizie in base alle quali avrebbe ricevuto regali da due imprenditori. Il premier israeliano sostiene che "tutti questi cosiddetti scandali si sono rivelati infondati e lo stesso sarà per quanto riguarda le accuse pubblicate dai media". La Tv Canale 10 ha riferito due giorni fa che Netanyahu ha accettato "favori" da imprenditori in Israele e all'estero sostenendo che il premier era il principale sospetto di una seconda inchiesta che coinvolgerebbe anche membri della sua famiglia. Secondo la rete tv, l'interrogatorio è previsto la prossima settimana.