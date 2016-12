Siria:tregua regge nonostante violazioni

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 DIC - Nonostante isolate violazioni, sembra tenere la tregua entrata in vigore dalla mezzanotte scorsa in tutta la Siria, secondo fonti degli attivisti. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus) afferma che nelle prime nove ore non sono state registrate vittime, anche se combattimenti di portata limitata sono segnalati nelle province di Hama, nell'ovest di quella di Aleppo e in due località vicine a Damasco. L'agenzia turca Anadolu riferisce che jet russi hanno compiuto tre raid contro obiettivi dello Stato islamico vicini alla città di Al Bab, a nord di Aleppo e 30 chilometri a sud della frontiera con la Turchia, dove le truppe di Ankara e ribelli siriani suoi alleati combattono contro l'Isis. La tregua non riguarda le organizzazioni riconosciute come terroristiche dall'Onu: lo Stato islamico e i qaedisti del Fronte al Nusra, che recentemente ha cambiato il suo nome in Fronte Fatah al Sham.