Afghanistan: talebani uccidono 11 agenti

KABUL, 30 DIC - Almeno undici agenti afghani sono stati uccisi ieri sera in un attacco dei talebani ad una postazione avanzata della polizia alla periferia di Farah City, capoluogo della omonima provincia occidentale. Lo riferisce oggi Tolo Tv di Kabul citando non meglio precisate 'fonti'. Il portavoce del governo provinciale, Mohammad Nasir Mehri, ha confermato l'incidente ma ha ridotto a due il numero degli agenti uccisi, e precisato che comunque gli insorti sono riusciti a portare via tutte le armi e le munizioni dell'avamposto.