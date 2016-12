Brasile: scomparso ambasciatore Grecia

RIO DE JANEIRO, 29 DIC - L'ambasciatore della Grecia in Brasile è scomparso da tre giorni a Rio de Janeiro: lo ha reso noto la polizia locale. Kyriakos Amiridis, 59 anni, secondo gli inquirenti è stato visto per l'ultima volta nel centro di Nova Iguacu, un comune nella zona nord della metropoli carioca. A dare l'allarme sarebbe stata la moglie del diplomatico, con il quale si trovava in ferie per passare il Capodanno a Rio.