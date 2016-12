Capodanno: Parigi blindata

PARIGI, 29 DIC - A Parigi il Capodanno si prepara con una particolare attenzione rivolta agli Champs-Elysées e dintorni dove saranno impiegati complessivamente 2000 uomini delle forze dell'ordine: è questo, infatti, il ritrovo abituale dei turisti e di quei parigini che hanno voglia di sfidare il freddo e di uscire per attendere in strada l'arrivo del nuovo anno. Sulla celebre avenue, che sarà completamente chiusa al traffico e circondata da barriere di protezione, si svolgerà lo spettacolo di fine anno: verranno allestiti 5 schermi a cui si potrà assistere fin dalle 21 alla proiezione di filmati che riguardano Parigi e le Olimpiadi, che è il tema del 2016, visto che la capitale francese spera di essere scelta per ospitare i Giochi del 2024. Alle 23.40 inizierà lo spettacolo di luci e animazione che durerà fino a mezzanotte e a cui assisterà anche la sindaca Anne Hidalgo. Si prevedono oltre 500.000 persone. Non ci saranno però, anche quest'anno, fuochi d'artificio alla Tour Eiffel, come era già successo nel 2015