Siria: de Mistura soddisfatto per tregua

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 DIC - L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, ha accolto favorevolmente l'accordo annunciato oggi da Russia e Turchia per un cessate il fuoco, auspicando che esso apra la strada a negoziati "produttivi" per mettere fine alla guerra civile. "L'inviato speciale - si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio di de Mistura a Ginevra e citato dall'agenzia Ap - è dell'avviso che questi sviluppi debbano contribuire a negoziati intra-siriani inclusivi e produttivi sotto gli auspici dell'Onu". In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva parlato di prossimi negoziati ad Astana, in Kazakistan, ma senza precisare la data o il fatto che ad organizzarli sia proprio l'Onu.