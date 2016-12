Poliziotti sikh a New York col turbante

WASHINGTON, 29 DIC - Agenti anche col turbante a New York: è l'effetto delle nuove regole del dipartimento di polizia della città, che ha autorizzato i propri dipendenti Sikh ad indossare il tradizionale copricapo al posto del berretto d'ordinanza, purchè di colore blu marino e con i simboli del dipartimento. Grazie alle nuove norme inoltre, i poliziotti che desiderano farsi crescere la barba per motivi religiosi potranno farlo, sino ad una lunghezza di mezzo pollice. L'annuncio è stato dato dal commissario di New York, James O'Neill, il quale ha spiegato che il cambiamento mira ad incoraggiare i membri della comunità Sikh ad ''arruolarsi nel più grande dipartimento di polizia della nazione''. ''Un momento di orgoglio'' per la nostra comunità, ha risposto l'associazione degli agenti Sick. Finora i Sikh indossavano il turbante sotto il berretto da poliziotto e non potevano avere la barba.