Afghanistan: ucciso membro comunità Sikh

KABUL, 29 DIC - Un commando armato ha attaccato ed ucciso oggi in Afghanistan un esponente della comunità Sikh nella provincia settentrionale di Kunduz. Il dottor Naim Mangal, responsabile dell'ospedale civile di Kunduz City, ha confermato la morte per le gravi ferite riportate, poco dopo il ricovero, di Lala Dilsoz. Questi gestiva una sorta di farmacia ayurvedica nel capoluogo della provincia ed era un esponente di spicco della locale comunità sikh. Nessun gruppo ha per il momento rivendicato l'omicidio.