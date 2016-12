Cina, 30mila km alta velocità entro 2020

(ANSA-AP) - PECHINO, 29 DIC - La Cina ha in programma di estendere la sua rete ferroviaria ad alta velocità fino a 30.000 chilometri entro il 2020, dando il via ad un piano di spesa per le infrastrutture pubbliche in grado di sostenere la crescita del paese. Lo ha annunciato il vice ministro dei Trasporti Yang Yudong sottolineando che la nuova rete ad alta velocità dovrebbe collegare l'80 per cento delle grandi città cinesi. Yang ha aggiunto che Pechino intende investire 3,5 miliardi di yuan (oltre 500 miliardi di dollari) tra quest'anno ed il 2020. Attualmente, secondo le statistiche ufficiali riferite all'anno scorso, la Cina dispone di una rete ad alta velocità ferroviaria di circa 19 mila chilometri.